AVM perakende ciro endeksi yüzde 20,1 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AVM perakende ciro endeksi yüzde 20,1 arttı - Son Dakika Ekonomi

AVM perakende ciro endeksi yüzde 20,1 arttı

6 saat önce

AVM perakende ciro endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 20,1 oranında artış kaydederek 352 puana ulaştı.

AVM perakende ciro endeksi yüzde 20,1 arttı, System.String[]

AVM perakende ciro endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 20,1 oranında artış kaydederek 352 puana ulaştı.


Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM perakende ciro endeksinin Kasım ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Kasım 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 20,1 oranında artış kaydederek 352 puana ulaştı.


AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Kasım 2019'da İstanbul'da bin 637 TL, Anadolu'da bin 148 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise bin 343 TL olarak kaydedildi.


Kasım ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 40,1'lik bir artış kaydetti.


Geçtiğimiz yılın kasım ayı ile karşılaştırıldığında, AVM'lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 29,4, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 21,5, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 20,1, yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15,7 ve Diğer* kategorisi metrekare verimliliği yüzde 11,8 oranında artış gösterdi.


Ziyaret sayısı yüzde 1 arttı


Kasım 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde ise yüzde 1'lik bir artış yaşandığı görüldü.


Kasım ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Kasım ayı endeks sonuçlarına baktığımızda yüzde 10,56 olarak belirlenen 2019 yılı enflasyon oranının oldukça üzerinde bir artış gözlemliyoruz. Kasım ayında yüzde 20,1 oranında artış gösteren ciro endeksinde 'Efsane Cuma' indirimlerinin etkisini görebiliyoruz. Kasım ayında tüm kategorilerde enflasyonun üzerinde bir artış kaydedilmesi sektörümüz adına oldukça sevindirici bir gelişme. Ekim ayında başlayan ve kasım ayında devam eden bu yükseliş grafiğinin yılbaşı alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı aralık ayında da devam edeceğini öngörüyoruz. Kış sezonunun gelişiyle birlikte ekim ayında artış ivmesine giren ziyaret sayısı, Kasım ayında yüzde 1 oranında artarak devam ediyor." - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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