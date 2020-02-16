AVM sektörü koronavirüsten olumsuz etkilenmeyi beklemiyor - Son Dakika
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AVM sektörü koronavirüsten olumsuz etkilenmeyi beklemiyor

6 saat önce

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınına ilişkin, "Çinli turist sayısında yaşanabilecek azalış sonrası özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden gelecek turist potansiyeline ağırlık vereceğiz.

AVM sektörü koronavirüsten olumsuz etkilenmeyi beklemiyor, System.String[]

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınına ilişkin, "Çinli turist sayısında yaşanabilecek azalış sonrası özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden gelecek turist potansiyeline ağırlık vereceğiz. Çin özelinde, Uzak Doğu kaynaklı turizm hedeflerinde güncelleme yapılması kaçınılmaz. Söz konusu bölge, ülkemiz için hedef pazar halinde ancak toplam içinden aldığı pay halen çok sınırlı olduğundan AVM sektörüne olumsuz bir etki şu aşamada beklemiyoruz." dedi.

Baştürk, koronavirüs salgınının AVM'lerin en yoğun müşterileri içinde yer alan turistler üzerindeki etkisi ve sektörün 2020 beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektör üzerinde olumsuz etki beklemediklerini söyledi.

Baştürk, "Son birkaç yıldır doğal bir büyüme trendiyle turist sayısında artış olmaktaydı. İstanbul'un jeostratejik konumu, bizlere büyük bir esneklik sunuyor ve bir bölgedeki olumsuzluğu başka bölgelerle çok hızlı bir şekilde telafi etme şansımız olabiliyor." dedi.

"Doğu Avrupalı turistlere ağırlık vereceğiz"

Çinli turist sayısında yaşanabilecek azalış sonrası özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden gelecek turist potansiyeline ağırlık vereceklerini belirten Baştürk, "Çin özelinde, Uzak Doğu kaynaklı turizm hedeflerinde güncelleme yapılması kaçınılmaz. Söz konusu bölge, ülkemiz için hedef pazar halinde ancak toplam içinden aldığı pay halen çok sınırlı olduğundan AVM sektörüne olumsuz bir etki şu aşamada beklemiyoruz." diye konuştu.

Salgın sonrası turistler üzerinde yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesine yönelik yetkililerden beklentileri olduğunu aktaran Baştürk, şunları kaydetti:

"Bu konunun global ölçekte izlenmesi ve müdahale edilmesinde fayda var. Gelişmeleri yakından izleyip gerekli durumlarda hızlı önlemler almak, olası olumsuzlukları sınırlandıracaktır. Kamuoyuyla bilgilerin doğru paylaşılması da yaşanan olumsuzluğun psikolojik etkisini azaltacaktır. İzlenimimiz de bunun gerçekleştiği yönünde. Son olarak, tüm sektörler konunun ciddiyet ve önemini kavramalı, kendi önlemlerini alma noktasındaysa gerekli aksiyon planlarını oluşturmalı."

"Yıllık ciromuzun yüzde 20'si yabancı misafirlerimizden oluşuyor"

Kemal Baştürk, İsfanbul AVM olarak, bugüne kadar her ay 1,5 milyon ziyaretçi ağırladıklarını, bu yıl söz konusu rakam üzerinden yüzde 10 büyüme beklediklerini söyledi.

Ciro-ziyaretçi oranında ivmesel yükseliş yaşandığına işaret eden Baştürk, "Son birkaç yıldır kapı giriş sayılarındaki artış nispeten yavaşlasa da AVM'leri ziyaret edenlerin alışveriş yapma olasılığında artış gözlemleniyor. Markaların, mağazaya giren müşterinin alışveriş yaparak çıkmasına yönelik kapsamlı ve teknolojiyi de kullanan yeni uygulamaları kişi başı harcamaları artırmakta. Örneğin, İsfanbul'da geçen yıla göre kişi başı harcama tutarı yüzde 25 arttı." şeklinde konuştu.

Özellikle Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden çok sayıda turistin AVM'lere ilgi gösterdiğini belirten Baştürk, şunları kaydetti:

"Bu yıl artış hedeflediğimiz Doğu Avrupa ülkelerinden gelen misafir sayımızda halihazırda yükselme söz konusu. Tesisimizi özellikle Bulgaristan ve Romanya'dan gelen misafirlerimiz kullanıyor. Önümüzdeki yıl bu ülkelerden gelen misafir sayısının 2 katına çıkmasını bekliyoruz. Yıllık ciromuzun yüzde 20'si yabancı misafirlerimizden oluşuyor. Turizm hacimli alışveriş merkezlerinde yabancı misafirlerin harcama kapasitesi sektöre yüksek katma değer sağlıyor. Bu katma değer, hem İsfanbul hem de ülke ekonomisi için çok önemli."

Çin Halk Cumhuriyeti, Baştürk, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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