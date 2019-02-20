Avm Sinemasındaki Duman Paniğe Yol Açtı
1 saat önce
Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin sinemasında oluşan duman paniğe neden oldu.
Esenyurt
'ta bir alışveriş merkezinin sinemasında oluşan duman paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal
Mahallesindeki bir alışveriş merkezinin sinema bölümünde ortaya çıkan yoğun duman nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.
Sinemanın projeksiyon makinesinin bulunduğu bölümden yayıldığı belirtilen duman, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Duman nedeniyle salondakiler dışarı çıkarıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:20 Kaynak: AA
Son Dakika! Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak