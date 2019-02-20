Son Dakika Haberleri: Avm Sinemasındaki Duman Paniğe Yol Açtı

Avm Sinemasındaki Duman Paniğe Yol Açtı

1 saat önce

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin sinemasında oluşan duman paniğe neden oldu.

Avm Sinemasındaki Duman Paniğe Yol Açtı, System.String[]
Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin sinemasında oluşan duman paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesindeki bir alışveriş merkezinin sinema bölümünde ortaya çıkan yoğun duman nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

Sinemanın projeksiyon makinesinin bulunduğu bölümden yayıldığı belirtilen duman, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Duman nedeniyle salondakiler dışarı çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:20 Kaynak: AA

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