Son Dakika Haberleri: AVM'yi su bastı, müzisyenler Titanik filminin müziğini çaldı
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AVM'yi su bastı, müzisyenler Titanik filminin müziğini çaldı

8 saat önce

? Meksika'da bir alışveriş merkezini su bastığı sırada, alışveriş merkezinin ortasına kurulan sahnede bulunan müzisyenler, Titanik filminin sembol müziklerinden birini çalmaya başladı.

AVM'yi su bastı, müzisyenler Titanik filminin müziğini çaldı, System.String[]
? Meksika'da bir alışveriş merkezini su bastığı sırada, alışveriş merkezinin ortasına kurulan sahnede bulunan müzisyenler, Titanik filminin sembol müziklerinden birini çalmaya başladı.
Olay, Meksika'nın Guadalajara şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tavanından su akan alışveriş merkezinin ortasına kurulmuş sahnedeki müzisyenlerin, Titanik filminin sembol şarkılarından olan 'My Heart Will Go On' isimli şarkıyı çalmaya başladı.
Sosyal medyada çok sayıda yorum alan görüntülere, 'Titanik batarken enstrümanlarını çalmaya devam eden müzisyenler' benzetmesi yapıldı.


- Meksika
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:26 Kaynak: DHA
Meksika, Dünya
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