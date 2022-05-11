AVM yönetiminden göçük ile ilgili açıklama - Son Dakika
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AVM yönetiminden göçük ile ilgili açıklama

11.05.2022 14:22
AVM yönetiminden göçük ile ilgili açıklama

Bursa'da hiçbir önlem alınmadan bir bölümü yıkılan alışveriş merkezinden açıklama yapıldı.

Bursa'da hiçbir önlem alınmadan bir bölümü yıkılan alışveriş merkezinden açıklama yapıldı.

Torunlar A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, holdingin ilk AVM'lerinden biri olan Zafer Plaza AVM'de öğle saatlerinde bir mağazanın

tavanında alçıpan çökmesi yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Olay sonrası İtfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve emniyet güçleri hızlıca olay yerine intikal ederek gerekli tüm tedbirleri almıştır. Olayda her hangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. AVM'miz tedbir amaçlı kısa bir süre ziyaretçilerimize kapatılmıştır. AVM içinde bulunanlar tahliye edilmiştir. Şu saat itibariyle AVM'miz normal çalışma sürecine dönmüştür. Olayın sebebi ile ilgili detaylı incelemeler başlatılmıştır. Tüm Zafer Plaza çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

Öte yandan tarihi hanlar ve çarşı bölgesi kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Zafer Plaza'nın bir bölümünü oluşturan Boyner Mağazası'ndaki yıkımın da Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma çerçevesinde

Torunlar A.Ş. tarafından yapıldığı öğrenildi. - BURSA

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Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3) Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3) Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor

alışveriş, İtfaiye, Bursa, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AVM yönetiminden göçük ile ilgili açıklama - Son Dakika


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