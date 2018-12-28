Avni Aker Stadyumu'nun Yerini Millet Bahçesine Çeviriyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Trabzonspor hem bölgenin hem Türkiyemizin güzide bir kulübü. Başarılarla dolu tarihi var. Avni Aker Stadyumu'nun yerini ki yaklaşık 57 bin metrekarelik bir alan millet bahçesine çeviriyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Trabzonspor hem bölgenin hem Türkiyemizin güzide bir kulübü. Başarılarla dolu tarihi var. Avni Aker Stadyumu'nun yerini ki yaklaşık 57 bin metrekarelik bir alan millet bahçesine çeviriyoruz." dedi.



Kurum, Trabzon Valiliği Toplantı Salonu'nda, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, 4 bin yıllık tarihi ve kültürü ile bölgede her zaman yerli ve milli duruşuyla kendini ispatlamış, göstermiş Trabzon'da bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Trabzon'un geleceği adına vali, milletvekilleri ve belediye başkanları il belli kararlar aldıklarını ifade eden Kurum, başkanların bölgede zaten bir lojistik üst konumunda olan Trabzon'un bu konumunu daha da ileri taşımak adına mücadele verdiklerini, kendilerinin de bakanlık olarak bu mücadeleye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde destek vermeye çalıştıklarını aktardı.



Kurum, 8,7 hektarlık Çömlekçi kentsel dönüşüm alanındaki çalışamalar için bugüne kadar hem belediye başkanlarının hem TOKİ'nin hem de bölge bakanlarının çok büyük emek verdiklerine işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu emek neticesinde proje belli bir safhaya geldi ancak projeyi artık biz uygulama safhasına getirmek istiyoruz, o yüzden 8,9 hektarlık alanda yaklaşık 89 bin metrekarelik alanda Çömlekçi kentsel dönüşümüne inşallah 2019 yılı içerisinde inşaatlarına başlayacağız ve 2023 yılınta da burada Trabzon'un tarihine, kültürüne, mimarisine uygun projeleri gerçekleştirip buranın dönüşümünü tamamlamış olacağız. Zağnos Vadisi, Pazarkapı bölgesi de yine Trabzon tarihinin, kültürünün ön plana çıktığı bir bölge. Bu bölgede de vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde, vatandaşlarımızın rızasını alarak hem Pazarkapı bölgesinde hem Zağnos bölgesinde yine dönüşüm projesini başlatacağız 2019 yılında. Böylelikle Çömlekçi, Zağnos vadisi, Pazarkapı, yeni yaptığımız cami ile Trabzon'un tarihi, kültürü ön planda olduğu, gerçekten bölgenin dokusuna uygun projeyi burada gerçekleştirdiğimizde inşallah çok örnek bir şehircilik anlayışını bu bölgede sergilemiş olacağız. Bu projede, kentsel dönüşüm içinde vatandaşımızın rızasını almadan biz de bakanlık olarak hiçbir gelişmeye, dönüşüme müsaade etmeyeceğiz, dolayısıyla vatandaşımızın içinde olduğu bir dönüşüm projesini de bu bölgede yapmış olacağız."



Hem balıkhane hem de kadınların köy ürünlerini sattığı pazar projeleri bulunduğunu anımsatan Kurum, bölgenin tarihine uygun inşa edilecek hem balıkhane hem de doğal ürünlerin satıldığı pazarı 2019 yılı içerisinde tamamlayıp, burada ticaret yapan vatandaşlara satacaklarını aktardı.



Kurum, Trabzon'un kanalizasyonuna, içme suyuna, atık su arıtma tesisine ilişkin çok büyük bir projeleri olduğuna işaret ederek, bunu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığının İller Bankası Genel Müdürlüğü ile yürüttüğünü belirtti.



Projenin büyük bir ilerleme katettiğini anlatan Kurum, "Biyolojik arıtmanın yapılmasına ilişkin planlama süreci devam ediyor ve tamamlanmasına ilişkin de yine bakanlığımız bu projeye Trabzon'un kanalizasyonu, içme suyu, atık su arıtma tesisi anlamında ihtiyacı olan tüm projeye hem maddi hem de teknik anlamda destek verecek ve bunu da çok kısa zamanda biteceğiz." diye konuştu.



Bakan Kurum, Trabzon meydanının da düzenlendiğini vurgulayarak, "Meydan çerçevesinde hem belediye binamız hem de oradaki tarihi binaların restorasyonu Büyükşehir Belediyemizce, şahıslarca yapıldı ancak orada tabela kirliliği ve cephelerde, o tarihi binalara uygunluğu sağlamak adına yine Büyükşehir Belediyemizle Trabzon meydanındaki binalarımızın cephelerini tabelalarını iyileştirmek suretiyle bu meydanda sokak sağlıklaştırma projesi yapacağız, devamında da inşallah hem Maraş Caddesi hem de Uzun Sokak'ta sokak sağlıklaştırması etaplar halinde devam edecek." değerlendirmesini yaptı.



"Başarılarla dolu tarihi var"



Trabzon'da 3 ayrı millet bahçesi yapılacağına değinen Kurum, "Biliyorsunuz Trabzonspor hem bölgenin hem Türkiye'mizin güzide bir kulübü. Başarılarla dolu tarihi var. Avni Aker Stadyumu'nun yerini ki yaklaşık 57 bin metrekarelik bir alan millet bahçesine çeviriyoruz. Orada yine Trabzonsporumuzun anısını taşıyacak ögeleri tribünden, kulübün geçmişte başarılarıyla dolu kulübümüzün temsil edildiği küçük bir müze içerisinde barındıracak millet bahçesi. Yine Akçaabat'ta 22 bin 800 metrekarelik alanda millet bahçesi projemiz var. Vakfıkebir'de 22 bin metrekarelik alanda üç tane millet bahçesini bakanlığımız TOKİ eliyle 2019 yılı içerisinde başlayıp yine aynı yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor." ifadesini kullandı.



Kentin farklı ilçelerinde bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:



"Diğer ilçelerimizde de Trabzon meydanında olduğu gibi bilhassa sahil kasabalarında birçok caddede sokak sağlıklaştırma çalışması yapacağız. Bunlara ilişkin belediyelerimize de maddi ve teknik desteği vereceğimizi buradan bildirmek isterim. Yomra merkezinde problem olan ve yağışta karşımıza problem olarak çıkan iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede Yomra dere ıslahına ilişkin belediyemiz bu projeyi başlatacak. Bizde bakanlık olarak bu projeye destek vereceğiz. Maçka'da 156 rezerv konut üreteceğiz ve bölgedeki vatandaşlarımızın konut edinmesi adına önemli bir adım atmış olacağız. Tonya Canik şelalesi var. Bu projeye ilişkin bakanlığımızda belediye ile bu projeyi yürütüyor. Buraya da hem finansal hem de proje desteği veriyoruz. Bu destekle birlikte bölgede gidilmeye gezmeye değer bir projede yakın bir zamanda gerçekleşecek. Dernekpazarı Belediyemize de 50 rezerv konut üretip yine bu bölgedeki dönüşümlerde kullanmak ve bölgedeki konut ihtiyacını gidermek adına bir proje yapmış olacağız."



(Bitti)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü

Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu

Son Dakika! Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak

Son Dakika! Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı