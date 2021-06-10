Avni Anıl Bornova'da anılacak - Son Dakika

'Avnı Anıl Anma Konseri' adı ile hazırlanan organizasyon14 Haziran Pazartesi günü Büyükpark'ta bulunan Çınar Kafe önünde saat 19:30'da başlayacak.

Koronovirüs tedbirleri kapsamında açık havada yapılacak olan konserde Bornovalı sanatçı Selda Kesgi ünlü bestekarın unutulmaz eserlerini seslendirelecek. Kesgi'ye, yine Bornovalı saz sanatçıları Namık Sağlam, Erkan Süren, Nurallah Elmas, Caner Araal ve Ercan Bora eşlik edecek.

Tedbirlere uygun olacak

Pandemi nedeniyle ara verilen etkinliklere normalleşmeyle tekrar başladıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Tedbirler kapsamında hazırladığımız organizasyonlarla hem Bornovalılara moral vererek güzel zaman geçirmelerini sağlamak hem de yaza merhaba demek istiyoruz. Tüm Bornovalıları Avni Anıl Anma Konserine bekliyoruz" dedi.