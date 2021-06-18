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Avni Anıl Bornova'da anıldı - Son Dakika

Avni Anıl Bornova'da anıldı

18.06.2021 08:58
Avni Anıl Bornova'da anıldı, System.String[]

Türk Sanat Müziği'nin efsanesi Avni Anıl, ölümünün 13. yılında Bornova düzenlenen konserle anıldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un Anıl Ailesi, yakınları ve sevenleri ile birlikte izlediği konserde ünlü bestecinin ölümsüz eserleri hep bir ağızdan söylendi.

2008 yılında 80 yaşındayken İzmir'de hayata gözlerini yuman Türk Sanat Müziği'nin ünlü bestekarı Avni Anıl, 13. Ölüm yıl dönümünde Bornova Belediyesi'nin düzenlediği konserle anıldı. Büyükpark'taki heykeli önünde düzenlenen konser, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Avni Anıl'ın Eşi Mine Anıl ve Kızı Alev Anıl başta olmak üzere yakınları ile Türk Sanat Müziği tutkunu sevenlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Selda Kesgi, Avni Anıl'ın unutulmaz eserlerini piyanoda Cemal Aral, kemanda Ercan Bora, kanunda Namık Sağlam, ritimde Erkan Süren ve klarnette Nurullah Elmas eşliğinde seslendirdi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerçekleşen konserde birbirinden güzel şarkılara hep bir ağızdan eşlik edildi.

Büyük üstadı saygıyla anıyorum

Anıl Ailesi, düzenlenen anma konseri nedeniyle Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederken, Büyük Üstadı saygıyla andıklarını belirten Başkan İduğ, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyledi. Geçmiş yıllardan beri ailece müzikle içiçe olduklarını ifade eden İduğ, Avni Anıl'a ait "Kaderimde hep güzeli aradım" şarkısının nasıl bestelendiğinin hikayesini de şu sözlerle anlattı: "Avni Anıl yakın ardakadaşı Bergama Ticaret Odası Eski Başkanı Macit Gönlügür birlikte bir gün aynı araçta seyahat ederken aniden otomobilin yol kenarına çekilmesini istemiş ve dillere destan olan bu meşhur şarkının sözlerini yazmaya başlamış. Ben bu hikayeyi bizim de yakın aile dostumuz olan Gönlügür'ün bizzat kendisinden dinledim ve ilk kez burada anlatıyorum"

Avni Anıl Bornova'da anıldı

Bornova Belediyesi, Türk Sanat Müziği, Avni Anıl, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Avni Anıl Bornova'da anıldı - Son Dakika


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