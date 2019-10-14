'Avni Lifij Çağının Yenisi' sergisi kapılarını açıyor!

Serginin açılışından önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding'in CEO'su Cenk Alper, "Sabancı Holding olarak, Türk sanatının önemli ustalarına sahip çıkmaktan ve zengin içeriği ile "Avni Lifij. Çağının Yenisi" sergisinin destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. SSM Müze Müdürü Dr. Nazan Ölçer ise, "Müzemizde Türk resim sanatının büyük öncülerini tüm yönleriyle araştırma ve sergilemeyi amaçlayan uzun soluklu projemiz bu yıl Avni Lifij ile devam ediyor" diye konuştu.



KAPILAR 15 EKİM'DE AÇILIYOR!



Sabancı Holding'in katkılarıyla 15 Ekim 2019 – 12 Ocak 2020 arasında gerçekleştirilecek "Avni Lifij. Çağının Yenisi" sergisi, sanatçının otoportre, poşad, manzara, figür gibi farklı türleri içeren geniş bir yelpazeye yayılmış üretiminin yanı sıra kültür politikaları, sanat eleştirisi, fotoğraf gibi alanlardaki çalışmalarını da müze ortamına taşıyor. Avni Lifij'i kültür insanı kimliğiyle odağına alan "Avni Lifi. Çağının Yenisi" 1000'e yakın yağlıboya resim, etüt, desen, eskiz, poşad, fotoğraf, arşiv malzemesi ve kişisel eşyayla sanatçının hayatına ve sanatına ayrıntılı bir bakış sunuyor.