Avni Örki'den, 95 milyonluk yatırıma teşekkür

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, önceki gün Pamukkale ilçe sınırları içinde bulunan mahallelerin alt yapısı için 95 milyon liralık ihale yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Başkan Örki, "Pamukkale'de yaşayan insanların mutluluklarına katkı veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ederim" dedi.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, son yaptığı ihale ile ilçeye bağlı 5 büyük mahallede yapacağı çalışmalar için 95 milyon liralık ihale yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale kapsamında Pamukkale ilçesinin nüfus yoğunluğu fazla olan mahalleri Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka Mahallesi ile Deliktaş Mahallesi'nin kalan bölümünün altyapısı tamamlanacak. Konuyla ilgili ihalenin sözleşmesi Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ihaleyi kazanan yüklenici firma yetkilileri arasında sözleşme imzalandı. 95 milyon liraya mal olacak yatırımın 2 yılda tamamlanacağını müjdeleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "İlk etap için Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka Mahallesi ile Deliktaş Mahallesi'nin kalan bölümü ile ilgili çalışmalara başlanacak. İhale yapım süresi 24 ay olarak öngörüldü. Müteahhit firmamızın gayreti ve sahanın uygunluğuyla belki daha erken altyapımızı yapacağız. 166 km içme suyu hattı, 115 km kanalizasyon hattı ve 28 km yağmur suyu hattının inşasını gerçekleştireceğiz. Bu yaptığımız yatırım bu bölgenin inşallah 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Yüzyılın altyapısını bu bölgede ilk defa yapıyoruz. Bu güzelliğe inşallah saydığımız mahallerimiz de kavuşacak" dedi.



Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı için yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek, "Son yapılan ihale ile ilçemizin nüfusu yoğun olan mahalleleri Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka Mahallesi ile Deliktaş Mahallesi'nin kalan bölümü için 95 milyon liralık bütçe ayrıldı. Bu bütçe Pamukkale ilçesinde yaşayan insanların daha mutlu olmalarına katkı sağlayacak. Bu büyük yatırım için ilçemizde yaşayan ve bu hizmetten faydalanacak olan tüm vatandaşlarımız adına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 yıl sürecek olan çalışmalar sonunda biz de Pamukkale Belediyesi olarak üzerimize düşen çalışmaları yaparak ilçemizde yaşayan insanların mutluluğunu perçinleyeceğiz. Hem Pamukkale Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi el ele vererek insanlarımızın yaşamlarını mutluluk içinde devam etmesini sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ