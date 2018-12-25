Son Dakika Haberleri: Avni Tolunay İçin Yeni İmar Planı Hazırlanıyor

Avni Tolunay İçin Yeni İmar Planı Hazırlanıyor

48 dakika önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mülkiyet sorunları yaşayan Avni Tolunay Mahallesi için bölgeye değer katacak yeni imar planı hazırladıklarını bildirdi.

Avni Tolunay İçin Yeni İmar Planı Hazırlanıyor, System.String[]
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mülkiyet sorunları yaşayan Avni Tolunay Mahallesi için bölgeye değer katacak yeni imar planı hazırladıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avni Tolunay Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Tütüncü, semte ve Antalya'ya kıymet getirecek bir imar planı hazırladıklarını belirtti.

Tütüncü, hazırlanan imar planında çocuklar için parkların içine özel okul yolları tasarlandıklarını, yaşlıların camiye ulaşmak için karşıdan karşıya geçmek zorunda kalmayacaklarını dile getirerek, Avrupa tarzında bir imar planı hazırladıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:57 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada

Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 18:45:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avni Tolunay İçin Yeni İmar Planı Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]