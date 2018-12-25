Avni Tolunay İçin Yeni İmar Planı Hazırlanıyor
48 dakika önce
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mülkiyet sorunları yaşayan Avni Tolunay Mahallesi için bölgeye değer katacak yeni imar planı hazırladıklarını bildirdi.
Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, mülkiyet sorunları yaşayan Avni Tolunay Mahallesi için bölgeye değer katacak yeni imar planı hazırladıklarını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avni Tolunay Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Tütüncü, semte ve Antalya
'ya kıymet getirecek bir imar planı hazırladıklarını belirtti.
Tütüncü, hazırlanan imar planında çocuklar için parkların içine özel okul yolları tasarlandıklarını, yaşlıların camiye ulaşmak için karşıdan karşıya geçmek zorunda kalmayacaklarını dile getirerek, Avrupa
tarzında bir imar planı hazırladıklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:57 Kaynak: AA
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