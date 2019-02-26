Avni Yıldırım'a Destek: 'Maç Tekrar Edilmeli'
24 dakika önce
Şampiyon boksörümüz Avni Yıldırım'ın WBC dünya şampiyonluğu unvanı için çıkıp hakem oyunuyla kaybettiği maça yalnızca Türkiye'den değil, dünyadan da tepkiler geldi.
Şampiyon boksörümüz Avni Yıldırım
'ın WBC dünya şampiyonluğu unvanı için çıkıp hakem oyunuyla kaybettiği maça yalnızca Türkiye
'den değil, dünyadan da tepkiler geldi.
Zona ESPN yorumcusu Barbosa, kendi tuttuğu puanlama kartına göre Avni'nin 96-94 kazanması gerektiğini ifade ederken, "7'nci rauntta Dirrell'in kaşı kazayla yarıldı dendi. WBC kurallarına göre kafa kafaya çarpışmada hasar almayan boksörden puan düşülür. Avni'den puan düşülmedi yani WBC bunu olay anında kazara çarpışma olarak görmedi" dedi.
Boxing Sene yazarı Francisco A. Salazar ise, "Doktorların çok daha kötü kesiklerde devam kararı verdiğini gördüm. Maç tekrar edilmeli" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:55
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