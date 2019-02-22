Son Dakika Haberleri: Avni Yıldırım, ABD'de Unvan Maçına Çıkıyor

Avni Yıldırım, ABD'de Unvan Maçına Çıkıyor

1 saat önce

ABD'nin Minneapolis kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak ve DMAX'ten naklen yayımlanacak.

Avni Yıldırım, ABD'de Unvan Maçına Çıkıyor, System.String[]
ABD'nin Minneapolis kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak ve DMAX'ten naklen yayımlanacak.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında 27 yaşındaki Avni Yıldırım, 34 yaşındaki eski ABD'li şampiyon Anthony Dirrell'a karşı galip gelerek, hayalini kurduğu şampiyonluğa ulaşacağını belirtti.

Anthony Dirrell ise kemerine tekrar kavuşmak için uzun süre beklediğini vurgulayarak, maçın favorisi olduğunu ifade etti.

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Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:45 

Avni Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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