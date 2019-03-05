Son Dakika Haberleri: Avni Yıldırım'dan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'e Ziyaret

Avni Yıldırım'dan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'e Ziyaret

7 dakika önce

Profesyonel boksör Avni Yıldırım, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i makamında ziyaret etti.

Avni Yıldırım'dan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'e Ziyaret, System.String[]
Profesyonel boksör Avni Yıldırım, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede başkan Gözgeç, Avni Yıldırım'ın ABD'li Anthony Dirrell'a kaybettiği Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçını değerlendirdi.

Gözgeç, "Bu müsabakanın rövanşının yapılması için karar alındı. WBC Başkanı Mauricio Sulaiman 25 Mart'ta Türkiye'ye gelecek. Burada sürpriz kararlar çıkabilir. İlk maçta Avni Yıldırım talihsiz bir şekilde doktor kararıyla mağlup olmuştu. Bundan daha kötü durumlarda müsabakaların devam ettirildiğini görmüştük. Biz rövanşın İstanbul'da yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Eyüp Gözgeç, Avni Yıldırım, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak İçişleri Bakanı Soylu, Terör Örgütlerini Hedef Alan Konuşması Sonucu Suud Trollerin Hedefi Oldu

NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin Kanadalı Bankanın Olumsuz TL Raporuna Rus Finans Uzmanından Yorum: Gerçekçi Değil, Katılmıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 21:56:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avni Yıldırım'dan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]