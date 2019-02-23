Son Dakika Haberleri: Avni Yıldırım - Dirrell Unvan Maçının Tartısı ABD'de Gerçekleşti

Avni Yıldırım - Dirrell Unvan Maçının Tartısı ABD'de Gerçekleşti

42 dakika önce

WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk maçında karşılaşacak olan Türk boksör Avni Yıldırım ile Amerikalı eski şampiyon Anthony Dirrell'ın tartısı yapıldı.

Avni Yıldırım - Dirrell Unvan Maçının Tartısı ABD'de Gerçekleşti, System.String[]
WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk maçında karşılaşacak olan Türk boksör Avni Yıldırım ile Amerikalı eski şampiyon Anthony Dirrell'ın tartısı yapıldı. 76.2 Kg limitli maç öncesinde Avni 76.1 kg, rakibi Dirrell ise 75.9 kg tartıldı.

WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk maçı için son güne girildi. Unvan maçın çıkacak Amerikalı eski şampiyon Anthony Dirrell ve Avni Yıldırım, son kez tartıda yüz yüze geldi. Her iki boksör de tartımlarını başarı ile verdi. 76.2 kg limitli maç öncesinde Avni 76.1 kg, rakibi Dirrell ise 75.9 kg tartıldı. Karşılaşma ABD'nin Minesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde bulunan Armory Arena'da gerçekleşecek. Minneapolis ile İstanbul arasındaki 9 saatlik farktan dolayı maçın, Türkiye saati ile bu sabah 7.00'den sonra başlaması bekleniyor.

Avni Yıldırım 12 rauntluk dünya şampiyonluk maçını kazandığı takdirde Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Türk boksör, profesyonel boksta Türkiye adına dünya şampiyonu olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:33 Kaynak: İHA

Avni Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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