Avni Yıldırım: "Haksız Bir Şekilde Elimizden Kemeri Aldılar" - İstanbul
34 dakika önce
Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li Anthony Dirrell'a yenilen Türk boksör Avni Yıldırım, "Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar.
Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD
'li Anthony Dirrell'a yenilen Türk boksör Avni Yıldırım
, "Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:38 Kaynak: AA
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