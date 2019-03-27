Avni Yıldırım Türkiye Boks Federasyonunu Ziyaret Etti
1 saat önce
Federasyondan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ziyarette başkan Sulaiman'ın yanı sıra süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li rakibine yenilen boksör Avni Yıldırım ve menajeri Ahmet Öner de yer aldı.
Federasyondan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ziyarette başkan Sulaiman'ın yanı sıra süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li rakibine yenilen boksör Avni Yıldırım ve menajeri Ahmet Öner de yer aldı. Ziyaret nedeniyle memnun olduğunu belirten başkan Gözgeç, Sulaiman'a plaket takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:37
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