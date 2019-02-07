Avni Yıldırım, 'Yeşil Kemer' Karşılaşması Öncesinde Basınla Bir Araya Geldi

Avni Yıldırım: "Bir ilki başaramaya çalışacağım"Ahmet Öner: "Hedefimiz kemeri alıp ve korumak"Harold Knight: "Avni'nin şampiyon olacağına eminim"Mecnun Otyakmaz: "Avni'!

Avni Yıldırım: "Bir ilki başaramaya çalışacağım"



Ahmet Öner: "Hedefimiz kemeri alıp ve korumak"



Harold Knight: "Avni'nin şampiyon olacağına eminim"



Mecnun Otyakmaz: "Avni'!nin kemeri Türkiye'yi getireceğine inanıyoruz"



OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Türk boksör Avni Yıldırım 23 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde Antony Dirrell ile 'Yeşil Kemer' karşılaşmasına çıkacak. Avni Yıldırım müsabaka öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen organizasyona Avni Yıldırım, menajeri Ahmet Öner ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz katıldı.



Türkiye Boks tarihinin en büyük karşılaşmasında Türkiye'yi temsil edeceği için gururlu olduğunu söyleyen Avni Yıldırım, "Elimden geleni yaparak, kemeri almaya çalışacağım. Bir ilki başaramaya çalışacağım. Bizden sonra gelecek nesiller için ışık olmaya çalışacağım. Küçümsenecek bir rakip değil. Bu kemeri daha önce kazanmış. Kalitesi ve pozisyonu belli. Tabii ki rakibimizi, açıklarını, neler yapabileceklerini biliyoruz. Bende gerçekten çok iyi hazırlandım. Her şey süper. Biz bu kemeri istiyoruz. İnanıyorum ki bu kemeri alarak bir ilki başaracağız" dedi.



AHMET ÖNER: "HEDEFİMİZ KEMERİ ALIP VE KORUMAK"



Avni Yıldırım'ın Amerika'da çıkacağı karşılaşmanın Türkiye ve Türk sporu için önemli olduğuna dikkat çeken Ahmet Öner, "Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. İstedik ki Amerika'ya gitmeden önce hem bu maça dikkat çekelim hem de Avni'ye bir moral verelim. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'a da bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim. Avni bu maç için çok iyi kilo verdi. Kilo limiti 76.2. Bir sporcu bu kiloda dövüşüyorsa özel hayatında 90'ları görüyor. Bu kiloda gezen bir vatandaş 90 kiloda dövüşemez. Avni diyetisyen uzmanıyla birlikte güç kaybetmeden kiloyu verdi. Düne kadar acaba 79 kilolara mı çıksak diye düşünürken, tartıya çıktı bizi şaşırttı. Şuanda kilo olarak iyi. Hedefimiz kemeri almak ve korumak. Zoru başarmaya gidiyoruz. Karşılaşmaya 1-0 mağlup başlayacağız neredeyse. Karşılaşmaya Almanya'dan bir hakem dahil ettik. Amerika Federasyonu bizim ülkemizde, biz farklı ülkelerden adam istemiyoruz dediler. Ancak biz bir tane daha hakem eklettik. Şimdilik 2-1 gerideyiz" dedi.



HAROLD KNİGHT: "AVNİ'NİN ŞAMPİYON OLACAĞINA EMİNİM"



Harold Knight ise "Avni ile Kasım ayında çalışmaya başladık. Farklı bir Avni'ydi. Şampiyon olacağına eminim. Avni sadece şampiyon değil, halkın da kahramanı olacak. Kendisinin boks tarzını değiştirdik. Sizin izleyip, alıştığınız Avni'yi ringde göremeyeceksiniz. Çok ciddi bir disiplinle çalıştı. Kabiliyet tembelse disiplin bazen kabiliyetten üstündür. Avni'nin kabiliyeti var ancak disiplini daha çok ön planda. Başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.



MECNUN OTYAKMAZ: "AVNİ'NİN KEMERİ TÜRKİYE'Yİ GETİRCEĞİNE İNANIYORUZ"



Sivas çok göç veren bir il olmasına rağmen oradan çıkan cevherler bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bunlardan birisi de Avni. Türkiye'deki boksun en önemli karşılaşmasına çıkacak. Bugüne kadar kendisiyle diyaloğumuz çoktu. Bizim maçlarımıza geliyordu. Sivasspor taraftarının gönlünü kazandı. Her şey iyi gidiyordu. Bir mağlubiyet yaşadı ama ondan önemli dersler çıkardığına inanıyorum. Bu maça da iyi hazırlandı. Hazırlık aşamasında da kendisiyle sürekli görüştüğümüz için kendisindeki değişikliği yakından takip ettim. Kendisine inanıyoruz. O kemeri Türkiye'yi getireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



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