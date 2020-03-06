Avokado hırsızları adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avokado hırsızları adliyede - Son Dakika

Avokado hırsızları adliyede

6 saat önce

Avokado hırsızları adliyedeAntalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden 806 adet avokado çalan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Avokado hırsızları adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden 806 adet avokado çalan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Demirtaş Jandarma ekipleri, dün Yeşilöz Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada çuvalla birlikte seyir halindeki 07 AHG 284 plakalı motosikleti durdurdu. Jandarmanın, içerisinde avokado dolu çuvalı nerden aldıklarını sorması üzerine çelişkili cevap veren M.A. (20), İ.Ö. (20) ve M.Ö. (16), gözaltına alındı. Hırsızların çuval içindeki 806 adet avokadoyu Adem Başıeğri'nin bahçesinden çaldıkları tespit edildi.

Demirtaş Jandarma Karakolu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Avokado hırsızları adliyede

Jandarma, Yeşilöz, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı
Antalya bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 01:37:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avokado hırsızları adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]