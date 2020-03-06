Avokado hırsızları adliyede - Son Dakika

Demirtaş Jandarma Karakolu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Demirtaş Jandarma ekipleri, dün Yeşilöz Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada çuvalla birlikte seyir halindeki 07 AHG 284 plakalı motosikleti durdurdu. Jandarmanın, içerisinde avokado dolu çuvalı nerden aldıklarını sorması üzerine çelişkili cevap veren M.A. (20), İ.Ö. (20) ve M.Ö. (16), gözaltına alındı. Hırsızların çuval içindeki 806 adet avokadoyu Adem Başıeğri'nin bahçesinden çaldıkları tespit edildi.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden 806 adet avokado çalan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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