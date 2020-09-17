Avokado toplandığı gün ihracat yolculuğuna çıkıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde üreticilerden yoğun ilgi gören avokado, portakal ve mandalinaya alternatif ürün oldu. İlçeye bağlı Çeşmeli, Kargıpınarı ve Tömük Mahalleleri başta olmak üzere üretim alanı 650-700 dekara ulaşırken, bu yıl ilçede rekolte 2 bin tona ulaştı. Hasat edilen ürünlerin yüzde 90'ı sebze ve narenciye ürünleriyle birlikte hasadın yapıldığı gün ihracat yolculuğuna çıkıyor.

Erdemli Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin, ilçede sıfır rakım ile 500 rakımları arasında avokado yetiştiriciliğinin yaygınlaştığını kendilerinin de çiftçileri avokado üretimine teşvik ettiklerini söyledi.

Sağlığa faydalarıyla bilinen avokadonun son yılların öne çıkan meyvelerinden olduğunu belirten Şahin, "Erdemli genelinde 650-700 dekar alanda 2 bin ton ürün yetiştirilmektedir. Avokado hem yurt içinde hem de yurt dışından talep görmektedir. Ürün dalında yaklaşık olarak 15 liraya satılmaktadır. Üretim alanı ve miktarının önümüzdeki yıllarda hızla artmasını bekliyoruz" dedi.

Bölgede avokado yetiştiriciliği yapan aynı zamanda ihracatını da gerçekleştiren çiftçi Muhittin Aslan, tavsiye üzerine 5 dönemle başladığı üretimini pazar sorunu yaşamadığı için 20 dönümün üzerine çıkardığını belirtti.

"İlaç ve gübre kullanılmıyor"

Avokadonun ilaç ve gübre kullanılmadan organik olarak yetiştirildiğini dile getiren Aslan, "Avokadoya her geçen gün talep artarken, gerek Mersin'de gerekse Antalya'da üretim alanı da genişliyor. Hedefimiz daha çok ihracat. Ürünlerimiz Orta Doğu bölgesi, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, batı tarafta Balkan Ülkelerine gidiyor. Yavaş yavaşta Avrupa ülkelerine başlayacağına inanıyoruz. Şuanda ürün bütün ülkelere gönderecek kadar da yeterli değil" dedi.

"Toplandığı gün ihraç ediliyor"

Ürünün toplandığı gün diğer narenciye ürünleriyle birlikte ihracat yolculuğuna çıktığını ve bölge olarak bunun avantajını yaşadıklarını ifade eden Aslan, "Biz burada sebze meyvenin, narenciyenin merkezinde olduğumuz için diğer ürünlerle birlikte avokadoyu da ihraç etme şansımız var. Birde rakiplerimiz Afrika ülkelerine göre en büyük avantajımız ürünü topladığımız gün direkt ihracata gönderebiliyoruz" diye konuştu.

Aracılar yüzde 300 artışla satıyor

Temmuz'da başlayan hasatta ilk turfanda ürünlerin pahalı olduğunu anlatan Aslan, " Eylül, ekim ve kasım gibi fiyatlar ucuzlamasına rağmen fiyatı çok da düşmüyor. Mart ve nisan ayına kadar fiyatlar artarak devam ediyor. Üretim bölgesinde fiyatı ortalama 15 lira civarında. Bizim üretici ve ihracatçı olarak en büyük sıkıntımız ürünü bizden alan aracıların marketlerde yüzde 200 - 300 fiyat artışıyla ürünü satması. Bu konuda da sıkıntılar oluyor, vatandaş ucuza ürün tüketemiyor" şeklinde konuştu. - MERSİN