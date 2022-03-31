Avokado tüketmek kalp ve damar hastalığı riskini azaltabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Avokado tüketmek kalp ve damar hastalığı riskini azaltabilir

31.03.2022 14:13
Avokado tüketmek kalp ve damar hastalığı riskini azaltabilir

Yapılan bir araştırmada, haftada iki porsiyon yarım avokado tüketen kişilerin kalp ve damar hastalığı riskinin daha düşük olduğu ortaya konuldu.

Yapılan bir araştırmada, haftada iki porsiyon yarım avokado tüketen kişilerin kalp ve damar hastalığı riskinin daha düşük olduğu ortaya konuldu.

UPI internet sitesinin haberine göre, ABD'de araştırmacılar, 30 yılı aşkın süredir avokado tüketimi ile kalp damar hastalıkları arasındaki bağlantıyı kapsayan bir çalışma yürüttü.

Sonuçları, Journal of the American Heart Association'da yayımlanan çalışmada, 110 binden fazla kişinin verileri incelendi.

Çalışmada, 9 bin 100'den fazla kişinin kalp hastalığına yakalandığı ve 5 bin 200'den fazla kişinin de felç geçirdiği bildirildi.

Haftada iki kez, farklı zamanlarda yarım avokado tüketen kişilerin, hiç yemeyen ya da daha az yiyenlere kıyasla kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin yüzde 16, kalp hastalığına yakalanma riskinin ise yüzde 21 azaldığı ifade edildi.

Araştırmanın baş yazarı Lorena Pacheco, "Çalışma, bitki kaynaklı doymamış yağ tüketiminin beslenmeyi güçlendirebileceğine dair bir işaret sunuyor." dedi.

Pacheco, haftada bir adet avokado tüketiminin kalp dostu beslenmenin bir parçası olduğunun altını çizdi.

YORUMLAR
500
Afganistan'ın komşuları ABD'ye el koyduğu ülke varlıklarını iade etmesi çağrısı yaptı Afganistan'ın komşuları ABD'ye el koyduğu ülke varlıklarını iade etmesi çağrısı yaptı Meraklı baykuş gözlem kamerasını saniye saniye inceledi Meraklı baykuş gözlem kamerasını saniye saniye inceledi Türkiye'de her yıl yaklaşık 160 bin kişi kalp hastalıklarından ölüyor Türkiye'de her yıl yaklaşık 160 bin kişi kalp hastalıklarından ölüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avokado tüketmek kalp ve damar hastalığı riskini azaltabilir - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
15:14 NATO'dan, Rusya ile ilgili kritik açıklama: Geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor
15:14 Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
15:07 CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal paylaştı: Şanlıurfa'da 17 koyun gözaltında
15:06 Erman Toroğlu, TFF'nin yeni başkanını açıkladı!
14:48 Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 15:37:21. #1.13#
SON DAKİKA: Avokado tüketmek kalp ve damar hastalığı riskini azaltabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement