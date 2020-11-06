Avokado yağı için AR-GE çalışması - Son Dakika

Avokado yağı için AR-GE çalışması

06.11.2020 10:24
Avokado yağı için AR-GE çalışması, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde çekirdeği fidan üretiminde kullanılan avokadoların geriye kalan kısmının yağının çıkarılarak hem ekonomiye kazandırılması hem de üreticilere gelir sağlanması için AR-GE çalışması başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çekirdeği fidan üretiminde kullanılan avokadoların geriye kalan kısmının yağının çıkarılarak hem ekonomiye kazandırılması hem de üreticilere gelir sağlanması için AR-GE çalışması başlatıldı. Elde edilecek avokado yağının ise gıda ve kozmetik sanayisinde kullanılması amaçlanıyor.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erdemli Akdeniz Naturel Yaşam Derneği (NATURELDER) işbirliğinde başlatılan AR-GE çalışmasıyla avokado meyvesinden alınan çekirdekler fidan üretiminde kullanılacak, meyvenin geriye kalan etli kısmından ise yağ çıkarılacak. Çalışma ile aynı zamanda pazar değeri olmayan hasarlı ürünlerin de ekonomiye kazandırılmasının önünü açacak.

"Üretimde Antalya ve Mersin öne çıkıyor"

Son yılların popüler meyvesi olarak değerlendirilen avokadonun meyve ve fidan üretimiyle ilgili bilgi veren Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, "Ülkemizde alternatif ürün olarak yetiştirilen avokadonun yaklaşık yüzde 75-80'i Antalya ilimizde yetiştirilmekte. Mersin ilimizde ise yüzde 15-20 civarında avokado yetiştiriciliği yapılmakta. Erdemli ilçemizde ise yıllık 75 bin civarında avokado fidesi üretilmekte. Erdemli İlçe Tarım Orman Müdürlüğü olarak 4-5 bin adet 3 çeşitte fidan üretimi yamaktayız. Ürettiğimiz bu fidanlar avokado fidanlarının fiyatlarının aşırı yükselmesini engellemeyi amaçlamaktadır" dedi.

"Gıda ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor"

Avokadonun kullanım alanları ve içerdiği vitaminlerle ilgili bilgi de veren Yıldız, "Avokado güzellik kremleri, güneşten koruyucu kremler, doğal sağlık sabunları kozmetik şampuanlarının yapısında da kullanılabilmekte. Yurt dışında da sıvı yağ olarak, yemek yağı olarak avokado yağı tüketilmekte. Özellikle antioksidan olan A, C, E, vitaminleri yönünden zengin. Yapısında bulunan demir, potasyum ve magnezyum bakımından da oldukça zengin bir meyve" diye konuştu.

"Üreticilerimize ekstra bir gelir sağlayacak"

AR-GE çalışmasının hedeflerine de değinen Yıldız, "Fidan yetiştiriciliğinde kullanılan, ekonomik değeri olmayan atıl durumdaki avokado meyvelerimizin çekirdeği çıkarıldıktan sonra kalan kısımlarından yağ elde edeceğiz. Bu yağı gıda maddesi olarak ve kozmetik sanayiinde kullanılması için üretimini gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili bir AR-GE çalışması yapacağız. AR-GE çalışmasındaki amacımız ekonomik değeri olmayan, fidan üretiminde kullanılan atıl durumdaki avokado meyvelerinin değerlendirilerek yağının çıkarılıp ekonomiye kazandırılarak üreticilerimize ekstra bir gelir sağlanmasını hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

Erdemli Akdeniz Naturel Yaşam Derneği üreticilerinden İsmail Karaman da AR-GE çalışmasına destek verdiğini söyledi. Karaman, "Avokado fidan üretimde harap (aşısız) meyve çekirdekleri kullanıyoruz. Çekirdek dışında kalan meyvenin etli kısmından avokado yağı çıkarılması için çalışma başlattık. Üretilen bu yağlar yüksek ısıda pişen fırın yemeklerinde, kızartmalarda kullanılıyor. Aynı zamanda kozmetik de çok büyük oranda kullanılıyor" dedi.

Pazar değeri olmayan ürünlerin de ekonomiye kazandırılmasının önünü açan AR-GE çalışması kapsamında bir zeytinyağı fabrikasında avokado yağı çıkarılması için ilk çalışma yapıldı. - MERSİN

Avokado yağı için AR-GE çalışması
Avokado yağı için AR-GE çalışması
Avokado yağı için AR-GE çalışması
Avokado yağı için AR-GE çalışması
Avokado yağı için AR-GE çalışması
Avokado yağı için AR-GE çalışması
Avokado yağı için AR-GE çalışması
Avokado yağı için AR-GE çalışması
Avokado yağı için AR-GE çalışması

Araştırma Geliştirme, Erdemli, Mersin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avokado yağı için AR-GE çalışması - Son Dakika Ekonomi


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