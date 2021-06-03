AvovA, nukkye ve koldamenta'nın G2'ya transferi gerçekleşti - Son Dakika
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AvovA, nukkye ve koldamenta'nın G2'ya transferi gerçekleşti

03.06.2021 14:39

G2 ve Acend takımlarının anlaşması ile "koldamenta" ve "zeek" karşılıklı takım değiştirdi.

Son zamanlarda G2 ile adları anılan Auni "AvovA" Chahade, Zygimantas "nukkye" Chmieliauskas ve Jose "koldamenta" Luis Aranguren G2 takımına transfer oldu.

Organizasyon transferleri animasyon bir çizgi film kesiti içeren video ile duyurdu. Bu transfer duyurusundan birkaç saat önce G2, Patryk "paTiTek" Fabrowski, Ardis "ardiis" Svarenieks ve Aleksander "zeek" Zygmunt'un ayrılacağını açıklamıştı. Acend takımında oynayan "zeek" G2 ile Acend'in anlaşması sonucu "koldamenta" ile karşılıklı takım değiştirdi.

G2 Esports'un güncel kadrosu:

  • Oscar "Mixwell" Cañellas
  • Jose "koldamenta" Luis Aranguren
  • Auni "AvovA" Chahade
  • Zygimantas "nukkye" Chmieliauskas
  • Jacob "pyth" Mourujärvi
  • Maik "MaikTurtle" Löffler (Menajer)
  • Neil "neilzinho" Finlay (Koç)
  • Lucas "LRojo" Rojo (Analist)

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar AvovA, nukkye ve koldamenta'nın G2'ya transferi gerçekleşti - Son Dakika


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