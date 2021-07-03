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Avowed, Elder Scrolls'dan Daha Farklı Bir Oyun Olacak - Son Dakika

Avowed, Elder Scrolls'dan Daha Farklı Bir Oyun Olacak

03.07.2021 03:25
Avowed, Elder Scrolls'dan Daha Farklı Bir Oyun Olacak, System.String[]

Microsoft, Obsidian'ı (ve inXile'ı) satın aldığında, herkes bunun Elder Scrolls ve Fallout'a potansiyel rakipleri olduğuna inandı, ancak daha sonra Microsoft, Zenimax/Bethesda'yı da satın aldı ve Obsidian sonunda Avowed'i birinci şahıs bakış açısını ve ikili bakışı doğrulayan bir ilk...

Microsoft, Obsidian'ı (ve inXile'ı) satın aldığında, herkes bunun Elder Scrolls ve Fallout'a potansiyel rakipleri olduğuna inandı, ancak daha sonra Microsoft, Zenimax/ Bethesda'yı da satın aldı ve Obsidian sonunda Avowed'i birinci şahıs bakış açısını ve ikili bakışı doğrulayan bir ilk fragmanla duyurdu. kılıç ve büyü kullanımı. Bu kaçınılmaz olarak çok Skyrim benzeri bir hava verdi, bu yüzden insanlar Avowed'in Elder Scrolls'a benzer olup olmayacağını merak ediyorlardı.

Avowed, Elder Scrolls'dan Daha Farklı Bir Oyun Olacak
Avowed

IGN'nin Unlocked podcast'ine konuşan Microsoft'un patronu Phil Spencer, oyunların çok farklı olacağını söyledi. Ayrıca Obsidian'a Avowed'i şimdiye kadar stüdyo tarafından hazırlanmış en iyi oyun yapmak için zaman ve kaynak vereceğini vurguladı.

Phil Spencer:

"Oyunların çok farklı olduğunu düşünüyorum, bu yüzden Feargus ve ekibinin ne yapacağını bilerek 'Bu bizim versiyonumuz' demekte zorlanabilirim. Ama kadromuzu düşündüğümde ve daha temel fantezi RPG ortamını düşündüğümde, oyun'un harika bir giriş olacağını düşünüyorum.

Masal hiç böyle olmamıştı, her zaman biraz daha tasasız ve biraz daha İngiliz oldu diyebilirim, sanırım Playground onu orada tutacak. Elder Scrolls VI daha ileride ve bu çıktığında inanılmaz olacağını düşünüyorum. Oyun, temel fantezi tabanlı bir RPG olacak, ancak Elder Scrolls'un geleneksel olarak yaptıklarından bazı belirgin farklılıklar olacak. Bu belli ki Pillars dünyasında geçiyor.

Obsidian harika bir stüdyo. Oyun çıktığında harika olacağını düşünüyorum ve onlara şimdiye kadar inşa ettikleri en muhteşem oyunu inşa etmeleri için zaman ve kaynak vermek istiyorum." açıklamalarında bulundu.

Obsidian'a göre Avowed yakında oyuncuların karşısına çıkacak. Söylentiler, Eora dünyasında geçen RPG'nin 2023'te bir noktada yayınlanabileceğini gösteriyor; geliştirici ayrıca Grounded, The Outer Worlds 2 ve daha küçük, duyurulmamış başka bir oyun üzerinde çalışıyor.

Avowed, Elder Scrolls'dan Daha Farklı Bir Oyun Olacak

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Microsoft, Bethesda, oyunlar, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar Avowed, Elder Scrolls'dan Daha Farklı Bir Oyun Olacak - Son Dakika


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