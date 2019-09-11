Avramopoulos'tan Türkiye'ye: Mülteci anlaşması baskı ya da pazarlık aracı olarak kullanılmamalı
1 saat önce
Göç konusunun Avrupa'nın meşruiyeti için önemli bir sınav olduğunu söyleyen Avrupa Birliği (AB) Göç Komisyonu Yetkilisi Dimitris Avramopoulos, euronews'ün konuğu oldu.
Göç konusunun Avrupa'nın meşruiyeti için önemli bir sınav olduğunu söyleyen Avrupa Birliği (AB) Göç Komisyonu Yetkilisi Dimitris Avramopoulos, euronews'ün konuğu oldu.
Avrupa'yı bütünlükçü bir şekilde kapsayacak, kalıcı bir göç stratejisi benimsenmesi gerektiğini söyleyen Avramopoulos, AB – Türkiye
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:27
Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti ABD'li komutanlar Akçakale'deyken teröristler sınırda görüntülendi Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İmamoğlu'nu Strasbourg'a davet etti Merve Sanay, koltuk altı fotoğrafıyla isyan ettirdi!