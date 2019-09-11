Son Dakika Haberleri: Avramopoulos'tan Türkiye'ye: Mülteci anlaşması baskı ya da pazarlık aracı olarak kullanılmamalı
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Avramopoulos'tan Türkiye'ye: Mülteci anlaşması baskı ya da pazarlık aracı olarak kullanılmamalı

1 saat önce

Göç konusunun Avrupa'nın meşruiyeti için önemli bir sınav olduğunu söyleyen Avrupa Birliği (AB) Göç Komisyonu Yetkilisi Dimitris Avramopoulos, euronews'ün konuğu oldu.

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Göç konusunun Avrupa'nın meşruiyeti için önemli bir sınav olduğunu söyleyen Avrupa Birliği (AB) Göç Komisyonu Yetkilisi Dimitris Avramopoulos, euronews'ün konuğu oldu.

Avrupa'yı bütünlükçü bir şekilde kapsayacak, kalıcı bir göç stratejisi benimsenmesi gerektiğini söyleyen Avramopoulos, AB – Türkiye

Avramopoulos'tan Türkiye'ye: Mülteci anlaşması baskı ya da pazarlık aracı olarak kullanılmamalı

Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:27 
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