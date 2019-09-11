Avramopoulos'tan Türkiye'ye: Mülteci anlaşması baskı ya da pazarlık aracı olarak kullanılmamalı

Göç konusunun Avrupa'nın meşruiyeti için önemli bir sınav olduğunu söyleyen Avrupa Birliği (AB) Göç Komisyonu Yetkilisi Dimitris Avramopoulos, euronews'ün konuğu oldu.

Avrupa'yı bütünlükçü bir şekilde kapsayacak, kalıcı bir göç stratejisi benimsenmesi gerektiğini söyleyen Avramopoulos, AB – Türkiye