Hes Kablo Kayserispor'un Makedon oyuncusu Daniel Avramovski baba oldu.

Sezon başında Hes Kablo Kayserispor'a transfer edilen Makedon futbolcu Daniel Avramovski, baba oldu. Eşi Stefani Jasto Jmirova'nın bir erkek çocuğu dünyaya getirdiği Avramovski, oğluna Damjan adını koydu.

Önceki gün izin alarak Kayseri'den ayrılıp eşinin yanına giden Daniel Avramovski, "En mutlu gün benim. Oğlum dünyaya geldi. Damjan sağ ve sağlıklı olsun" paylaşımı yaptı. - KAYSERİ