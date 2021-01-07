Avramovski'ye tam not
07.01.2021 09:43
Hes Kablo Kayserispor'un Makedon futbolcusu Daniel Avramovski ilk maçında beğenildi.
Hes Kablo Kayserispor'un Makedon futbolcusu Daniel Avramovski ilk maçında beğenildi.
Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan ve Hes Kablo Kayserispor'da ilk kez müsabakaya çıkan Daniel Avramovski beğeni topladı. Kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın onayı ile sezon başında Kuzey Makedonya Ligi takımlarından Vardar Skopje'den transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, lisansının aktif edilmesinden sonra çıktığı ilk maçta sınıfı geçti.
Denizlispor maçına ilk 11'de başlayan ve 76 dakika oyunda kalan Makedon futbolcu, izleyenlerin beğenisini toplarken sonrasında yerini tecrübeli futbolcu Manuel Fernandes'e bıraktı. - KAYSERİ
Son Dakika Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti ABD'de Kongre binası işgali sonrası Başkan Trump'ın görevden alınması isteniyor Anne, oğlunu korkunç cinayete böyle azmettirmiş: Eğer vurmazsan etek giy gez ABD'de Kongre binası baskınının ardından Beyaz Saray'da 3 kritik isim istifa etti Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi