Son Dakika Haberleri: Avrasya Ambalaj Fuarı’na 42 ülkeden bin 100 firma katılacak
Son Dakika Ekonomi Avrasya Ambalaj Fuarı’na 42 ülkeden bin 100 firma katılacak

Avrasya Ambalaj Fuarı’na 42 ülkeden bin 100 firma katılacak

1 saat önce

25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap işbirliği ile 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Avrasya Ambalaj Fuarı’na 42 ülkeden bin 100 firma katılacak, System.String[]

25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap işbirliği ile 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

İstanbul, Avrasya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:01 
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