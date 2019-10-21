Avrasya Ambalaj Fuarı’na 42 ülkeden bin 100 firma katılacak
1 saat önce
25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap işbirliği ile 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap işbirliği ile 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:01
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