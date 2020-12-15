Avrasya Araştırma'dan "Hangi belediye başkanları başarılı?" anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı - Son Dakika

Avrasya Araştırma'dan "Hangi belediye başkanları başarılı?" anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı

15.12.2020 20:50

Avrasya Araştırma Aralık 2020 seçim simülasyonunu açıkladı. 2020 yılında başarı düzeyi ile öne çıkan büyükşehir ilçe belediye başkanları sıralamasında CHP'li ilçe belediye başkanları öne çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yüzde 69.5 oranla birinci olurken, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yüzde 68.7 oranla ikinci oldu.

Avrasya Araştırma Türkiye'de ilk kez yaptığı 2020 Seçim Simülasyonunu açıkladı. Arama motorları, sosyal medya siteleri ve haber sitelerinin taranması sonucu elde edilen veriler ile son 1 yılda yapılan 22 güvenilir anketin verilerinin baz alındığı araştırmada, partilerin 30 büyükşehir, büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri ile Türkiye geneli oy oranları belirlendi.

İLK SIRADA BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI YER ALDI

2020 yılında başarı düzeyi ile öne çıkan Büyükşehir ilçe belediye başkanları sıralamasında CHP'li ilçe belediye başkanları öne çıktı. Türkiye genelindeki ilçe belediyeler arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yüzde 69.5 oranla birinci olurken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yüzde 68.7 oranla ikinci, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de yüzde 67.4 oranla üçüncü sırada yer aldı.

CHP'Lİ BAŞKANLAR YÜKSELİŞTE

Türkiye'deki büyükşehirlerde gerçekleştirilen araştırmalarda 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden beri görevde olan büyükşehir belediye başkanlarının, bugün seçim olsa elde edecekleri oy grafiğindeki değişim oranı açıklandı.

Açıklanan verilere göre, Cumhuriyet Halk Partili Belediye büyükşehir belediye başkanları oylarını arttırırken AK Partili başkanların gerilediği görüldü.

Avrasya Araştırma'dan 'Hangi belediye başkanları başarılı?' anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı

EN FAZLA OYUNU ARTIRAN BAŞKAN, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Araştırmada en fazla oy oranını artıran başkan yüzde 36,1'den yüzde 53,3'e yükselen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHPli Osman Gürün olurken, en fazla oy kaybı yaşayan AK Partili başkan ise yüzde 60,8'den yüzde 45,3'e gerileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül oldu.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU OY ORANINI YÜKSELTTİ

Açıklanan araştırma verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oy oranını yüzde 48,8'den yüzde 58,6'ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 50,9'dan yüzde 63,7'ye artırırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in oy oranı ise yüzde 56,2'ye olarak sonuçlara yansıdı.

Avrasya Araştırma'dan Hangi belediye başkanları başarılı? anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı

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Son Dakika Politika Avrasya Araştırma'dan 'Hangi belediye başkanları başarılı?' anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı - Son Dakika


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