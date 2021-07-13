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Avrasya Araştırma Enstitüsünde Dr. Aybar Kasenalin "Kazakistan Arkeolojisi: Kültürel Miras Araştırmaları ve Onların Korunması" konulu bir seminer... - Son Dakika

Avrasya Araştırma Enstitüsünde Dr. Aybar Kasenalin "Kazakistan Arkeolojisi: Kültürel Miras Araştırmaları ve Onların Korunması" konulu bir seminer...

13.07.2021 11:12
Avrasya Araştırma Enstitüsünde Dr. Aybar Kasenalin

17 Mayıs 2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünde Kazakistan Milli Müzesi "Halk Hazinesi" Enstitüsü Tarihi-Kültürel Miras Nesnelerini İzleme ve Analiz Bölümü Başkanı Dr. Aybar Kasenalin "Kazakistan Arkeolojisi: Kültürel Miras Araştırmaları ve Onların Korunması" konulu bir seminer verdi.

17 Mayıs 2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünde Kazakistan Milli Müzesi "Halk Hazinesi" Enstitüsü Tarihi-Kültürel Miras Nesnelerini İzleme ve Analiz Bölümü Başkanı Dr. Aybar Kasenalin "Kazakistan Arkeolojisi: Kültürel Miras Araştırmaları ve Onların Korunması" konulu bir seminer verdi.

Dr. Aybar Kasenalin seminerinde Kazakistan'daki tarihi-kültürel miras konusunda Devlet tarafından uygulanan programlar ile istatistiki veriler hakkında çeşitli bilgiler sundu. Kazakistan arkeolojisinin gelişim tarihi ve önemli arkeolojik çalışmalara yönelik yapılan araştırmalar hakkında onların korunması ve tanıtımı üzerine detaylı bilgiler verdi. Günümüzde, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras listesine giren 5 eserin bulunduğunu belirtti. Ayrıca bunun yanı sıra ülke çapında UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras listesinde Kazakistan'dan 5 nesne, Devlet bünyesinde öneme sahip tarihi ve kültürel mirasların sayısının 219 olduğunu ve bölgesel öneme sahip tarihi ve kültürel heykeller listesinde 11, 273 nesnenim yer aldığını ifade etti. Buna ek olarak bu nesnelerin özellikleri ve bölgelerdeki yerleşimi hakkında paylaşımlarda bulundu.

Kazakistan'ın ünlü arkeolog bilim adamları hakkında da kısaca bilgi veren Dr. Aybar Kasenalin, Kazakistan arkeoloji biliminin tarihi gelişim sürecini belli dönemlere ayırarak özelliklerini anlattı. Kazak bozkırlarının çok eski bir medeniyet yerleşkesi ve kültür merkezi olduğuyla ilgili arkeolojik nesneler üzerinden birtakım örnekler veren Dr. Aybar Kasenalin, Kazakistan topraklarında atların ilk ehlileştirildiği zaman ile ilk devlet sisteminin oluşumu üzerinde ilgi çekici bilgiler verdi.

Seminerin devamında Aybar Kasenalin, Kazakistan'daki tarihi ve kültürel miras objelerinin korunması ile zarar getirilmesi durumundaki cezaların hukuki temellerini açıklayarak Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının tarihi ve kültürel mirasların korunmasından sorumlu olduklarının altını çizdi. Bununla birlikte tarihi ve kültürel mirasların doğal faktörler, antropojenik (doğada insanoğlunun neden olduğu etkiler) faktörler, yasadışı kazı işleri ve tarihle ilgilenen bireyler tarafından zaman zaman zarara uğratıldıklarını, bunun önlenmesi için de onların korunması ve tanıtımlarının yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Bu minvalde Akmola Eyaleti'nin Ereymantau ilçesinde araştırma işleri ile tarihi kültürel miras nesnelerinin e-haritasının hazırlanması, archeology. kz tanıtım web-sayfasının açılması ve Balapan çocuk kanalıyla işbirliği yapılarak "Jumbak Jer" TV projesinin başlatılması gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Seminer sonrası katılımcılar, Kazakistan arkeolojisi ile tarihi ve kültürel mirasları hakkında fikir alışverişinde bulundular.

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Avrasya Araştırma Enstitüsünde Dr. Aybar Kasenalin Kazakistan Arkeolojisi: Kültürel Miras Araştırmaları ve Onların Korunması konulu bir seminer...

Kazakistan, Avrasya, Milli, Mayıs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Avrasya Araştırma Enstitüsünde Dr. Aybar Kasenalin 'Kazakistan Arkeolojisi: Kültürel Miras Araştırmaları ve Onların Korunması' konulu bir seminer... - Son Dakika


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