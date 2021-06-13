Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor - Son Dakika

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin sıra dışı bir sıçrama yaptığını belirtti.

"SAĞ İKTİDAR ÇOK HIZLI BİR DÜŞÜŞ İÇİNE GİRECEK"

"Son anketimizin ham datalarına göre İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor" bilgisini paylaşan Özkiraz, "Bu da bize sağ iktidarın çok hızlı bir düşüş içine gireceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Özkiraz'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI DURUMUNDA SEÇİMİ KAZANACAĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Avrasya Araştırma'nın Başkanı Kemal Özkiraz, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına yönelik de çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Özkiraz, "Göreceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu hem aday olacak hem de kazanacak" diye yazmıştı.

"HATTA FARKLI KAZANACAK"

"Şimdi çok erken gelebilir, kizabilirsiniz hatta ufak bir linç de görebilirim" diyen Kemal Özkiraz, "Ama... Göreceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu hem aday olacak hem de kazanacak. Hatta farklı kazanacak. Anketler detaya inmedikce asıl söylemesi gerekenleri size söylemez. Bu konuyu uzun uzun anlatacagim" ifadelerini kullanmıştı.