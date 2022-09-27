Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'a saldırı - Son Dakika
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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'a saldırı

27.09.2022 22:40
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'a saldırı

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, çocukları ile parkta vakit geçirirken saldırıya uğradığını açıkladı.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, çocukları ile parkta vakit geçirirken saldırıya uğradığını açıkladı.

Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Saat 20.05'te Konyaaltı'nda mahallemizin çocuk parkında çocuğuma bir şeyler yedirirken, oturduğum banka arkadan yaklaşan şapkalı ve maskeli bir kişinin saldırısına uğradım. Saldırgan, parkın etrafında benim arkamda gezindikten sonra kulağıma yumruk attı, doğrulup tekme attığım şahıs 'Sen ne sandın kimsin lan' diye bağırıp hızla koşup kaçtı. Arabayla kaçtığı yere doğru yakalamaya çalıştım ancak kaybolmuştu. Şimdi poliste şikayet oluşturuyorum. Ülkeyi koskoca bir mafya devletine dönüştürdüler. Onlarca küçük çocuğun ve kendi çocuğumun önünde arkadan saldıran kişi boğazımı da kesebilirdi. Nasıl birisi çocuğu kucağında ve arkası dönük birisine saldırabilir ki? Merak edenler için ben iyiyim, çocuklar da iyi."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'a saldırı - Son Dakika

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