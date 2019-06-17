Son Dakika Haberleri: Avrasya Bölgesi'nin en büyük Kozmetik Fuarı BeautyEurasia
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Avrasya Bölgesi'nin en büyük Kozmetik Fuarı BeautyEurasia

1 saat önce

Avrasya Bölgesi'nin en büyük kozmetik fuarı olan 15. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı BeautyEurasia bu yıl 20-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçiler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Avrasya Bölgesi'nin en büyük Kozmetik Fuarı BeautyEurasia, System.String[]

Bu yıl ilk defa Ticaret Bakanlığı'nın desteğini alan BeautyEurasia Avrasya pazarının kozmetik ve güzellik ürünleri üreticilerini bir araya getiren en önemli etkinlik olarak öne çıkıyor.

Yerli yabancı sektör profesyonellerine yeni iş ve iş birliği fırsatları sunan Fuar, bu yıl da düzenlenecek olan VIP Yurt Dışı Alım Heyeti programı ile Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Gana, Hindistan, Kazakistan, Litvanya, Moldova, Hollanda, Peru, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Uganda, Ukrayna gibi ülkelerden 80'in üzerinde alıcıyı ağırlayacak. BeautyEurasia, tüm dünyanın hedef pazarları arasında yer alan Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden gelecek olan çok sayıda kozmetik zinciri, toptancı ve perakendeciye de ev sahipliği yapacak

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:18 Kaynak: Bültenler
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Avrasya
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