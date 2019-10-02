Avrasya Bölgesinin en büyük Blockchain Zirvesi Türkiye’de gerçekleşiyor

Avrupa , Orta Doğu ve Orta Asya 'dan yatırımcıların da yer alacağı 200 kişi İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi (Eurasia Blockchain Summit) için İstanbul'a geliyor.

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