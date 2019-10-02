Son Dakika Haberleri: Avrasya Bölgesinin en büyük Blockchain Zirvesi Türkiye’de gerçekleşiyor
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Avrasya Bölgesinin en büyük Blockchain Zirvesi Türkiye’de gerçekleşiyor

26 dakika önce

Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'dan yatırımcıların da yer alacağı 200 kişi İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi (Eurasia Blockchain Summit) için İstanbul'a geliyor.

Avrasya Bölgesinin en büyük Blockchain Zirvesi Türkiye’de gerçekleşiyor, System.String[]

Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'dan yatırımcıların da yer alacağı 200 kişi İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi (Eurasia Blockchain Summit) için İstanbul'a geliyor.

Avrasya, Avrupa, Asya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:51 
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