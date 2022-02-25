Avrasya Ekonomik Birliği hükümet başkanları, bölgedeki jeopolitik gerilim gündemiyle toplandı - Son Dakika

NUR Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konseyi, bölgedeki jeopolitik gerilim gündemiyle Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da toplandı.

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Kırgızistan Kabine Başkanı Akılbek Caparov, Rusya Hükümet Başkanı Mihail Mişustin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile "gözlemci" statüsüyle yer alan Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov katıldı.

İsmailov, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki jeopolitik gerilim ve enflasyonun AEB ülkeleri için önemli bir konu olarak kalmaya devam ettiğini vurguladı.

2021'de Birliğe üye ülkeler arasındaki karşılıklı ticaretin yüzde 18 arttığını ancak bunun iç pazarın istikrarlı gelişimi için yeterli olmadığını belirten İsmailov, "Karşılıklı ticareti büyütmek için iç pazarda engellerin kaldırılması şart." dedi.

Avrasya Krizle Mücadele Fonu'nun oluşturulması önerisi

Rusya Hükümet Başkanı Mişustin de AEB ülkeleri olarak dış baskılara rağmen iş birliğini güçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayarak "Bugünkü toplantı, dış baskılara ve Batılı ülkelerin bizi bölme girişimlerine rağmen her koşulda ve alanda birlikte ve ortaklaşa iş birliğini güçlendirmeye çalıştığımızın en iyi teyididir." ifadesini kullandı.

Kırgızistan Kabine Başkanı Caparov, jeopolitik türbülansın Birliğe üye devletlerin ekonomileri üzerinde artan gerilime neden olduğuna işaret ederek Birliğin himayesinde Avrasya Krizle Mücadele Fonu'nun oluşturulmasını önerdi.

Toplantı sonucunda Birliğe üye ülkeler arasında sivil uçakların üretimi alanında sanayi iş birliğini geliştirme, "gözlemci" statüsündeki Özbekistan'ın AEB'nin bazı girişimlerine katılmasını öngören bir dizi belge imzalandı.