Avrasya İncelemeleri Merkezinden "Bağlamda Osmanlı-Ermeni Tehcirleri" konferansı - Son Dakika

Avrasya İncelemeleri Merkezinden "Bağlamda Osmanlı-Ermeni Tehcirleri" konferansı

04.03.2021 22:15
Avrasya İncelemeleri Merkezinden

Avrasya İncelemeleri Merkezince (AVİM) "Ömer Engin Lütem Konferansları: Bağlamda Osmanlı-Ermeni Tehcirleri" çevrim içi konferansı gerçekleştirildi.

Avrasya İncelemeleri Merkezince (AVİM) "Ömer Engin Lütem Konferansları: Bağlamda Osmanlı-Ermeni Tehcirleri" çevrim içi konferansı gerçekleştirildi.

AVİM Kurucusu ve Onursal Başkanı Ömer Engin Lütem Konferansları kapsamında çevrim içi düzenlenen konferansta Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Profesörü Edward J. Erickson, yakın zamanda yayınlanan "Kontrgerilla Savaşında Küresel Tehcir Tarihi" kitabında yer alan "Osmanlı-Ermeni Tehcirleri" bölümüne ilişkin bir sunum yaptı.

Tehcirin "dünyanın her yerinde kullanılan gerçek bir askeri strateji" ve "küresel bir fenomen" olduğunu kaydeden Erickson, bunun 1755-1973 yılları arasında Büyük Güçler tarafından kullanıldığını dile getirdi.

Tarih kavramının çeşitli tanımlamalarını paylaşan Erickson, bir şeyi anlamak için benzer ve farklı olayları karşılaştırma gerekliliğine vurgu yaptı.

Erickson, tarihin "küratörlüğünü" yaptığını ve tehciri açıklamak için tarihten 12 olayı seçtiğini dile getirdi.

Tarihte yeniden yerleştirilen topluluklara ve bu eylemin nasıl adlandırıldığına ilişkin bilgiler paylaşan Erickson, çoğu tehcirin insanları öldürme amacı taşımadığını belirtti.

Erickson, tehcirlerin savaş zamanında çoğunlukla askeri güçler tarafından alınan stratejik kararlar olduğunu belirterek, vakaların hepsinde ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğuna inanılan etnik azınlığın yerlerinin değiştirildiğini söyledi.

Öte yandan Erickson, 19. yüzyılda tehcir edilen çok sayıda insanın yetersiz beslenme ve sanitasyon ve tıbbi bakım eksikliği gibi nedenlerle öldüğünü dile getirdi.

Erickson, Yahudi soykırımında (Holokost) 6 milyon Avrupalı Yahudinin ise Nazi rejimine tehdit olmamalarına rağmen toplama kamplarına imha için götürüldüğüne dikkati çekti.

"Müttefik İstikrarsızlaştırma Stratejisi"

"Müttefik İstikrarsızlaştırma Stratejisi"nden bahseden Erickson, bu stratejinin Osmanlı İmparatorluğu içindeki isyanları destekleme anlamına geldiğini belirtti.

Ermeni Hınçak ve Taşnak devlet dışı silahlı grupların İngiliz, Fransız ve Ruslar tarafından desteklendiğini kaydeden Erickson, bunu Türkiye dışındaki çoğu insanın hatırlamadığını dile getirdi.

Erickson, bu grupların iyi silahlanmış, iyi desteklenmiş olduğunu ve 1880'lerin sonlarından Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar terör eylemleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1915'teki lojistik durumunu anlatan Erickson, bu terör eylemlerinin Osmanlı İletişim Hatlarını tehlikeye attığını söyledi.

"Osmanlı Ermenileri bu tehcirin parçası değildi"

Erickson, Birinci Dünya Savaşının sonunda 350 bin Osmanlı Ermenisinin asla başka bir yere taşınmadığını vurguladı.

Bu gerçeğin önemine dikkati çeken Erickson, "Osmanlı Ermenileri bu tehcirin parçası değildi. İzmir ve Konya'daki Osmanlı Ermenileri tehcirin bir parçası değildiler. Savaşın sonunda 350 bin kişinin tamamı kendi evlerindeydi." dedi.

Erickson, öte yandan 1917'de Doğu Anadolu'daki Ermenilerin kamplara taşındığını belirtti.

Osmanlı, Antalya, Avrasya, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya İncelemeleri Merkezinden 'Bağlamda Osmanlı-Ermeni Tehcirleri' konferansı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:05:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya İncelemeleri Merkezinden "Bağlamda Osmanlı-Ermeni Tehcirleri" konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei