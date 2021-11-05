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"Avrasya Multidisipliner Dermatoveneroloji Günleri" başladı - Son Dakika

"Avrasya Multidisipliner Dermatoveneroloji Günleri" başladı

05.11.2021 10:04

Avrasya Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi Derneği (ADVAD) tarafından Antalya'da ilki düzenlenen "Avrasya Multidisipliner Dermatoveneroloji Günleri" başladı.

Avrasya Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi Derneği (ADVAD) tarafından Antalya'da ilki düzenlenen "Avrasya Multidisipliner Dermatoveneroloji Günleri" başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde kurslarla başlayan kongrede, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 200 ve Azerbaycan'dan katılan 20 bilim insanı, behçet ve sedef hastalıkları, romatizmal hastalıklar başta olmak üzere farklı konular üzerine konferanslar veriyor.

ADVAD Başkanı Doç. Dr. Mehmet Melikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilimsel, eğitimsel ve sosyal faaliyetleri geliştirmek, birlikte hem Türkiye hem kardeş ülkelerde toplantılar yapmak amacıyla kurulan bir dernek olduklarını söyledi.

Derneğin ilk kongresini yapmaktan mutluluk duyduklarını anlatan Melikoğlu, şunları kaydetti:

"Her yıl değerli bir hocamız anısına gerçekleştirmeyi düşündüğümüz ilk toplantımızı, merhum hocamız, büyük bilim insanı Prof. Dr. Hulusi Behçet anısına gerçekleştiriyoruz. Behçet hastalığını dünya literatürüne kazandıran, çok kıymetli bir hocamız. Tüm Avrasya ülkelerini davet edecektik ancak salgının gidişatını bilemediğimiz için sadece Azerbaycan'ı davet ettik. Çünkü kongreler aylar öncesinden programlanıyor. Bu yıldan sonra tüm komşu, kardeş ülkeleri davet ederek, ortak hastalıklarımızı konuşmak, eğitimler yapmak ve sosyal ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz."

Melikoğlu, kongrenin 7 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

Azerbaycan Dermato Venerologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Sanan Karimov ise Türk hekimlerle sık sık bir araya geldiklerini, kongrede işlenen konuların önemli olduğunu söyledi.

Özellikle genç dermatologlar için kongrenin önemli fırsat olduğunu vurgulayan Karimov, "Türkiye dermatoloji ve kozmetik alanında çok başarılar elde etti. Biz de Türkiye'nin bu tecrübelerinden faydalanıyoruz. Genç dermatologlarımız Türkiye'ye gelerek bu gibi kongrelerde bilgiler ediniyor." dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Avrasya Multidisipliner Dermatoveneroloji Günleri' başladı - Son Dakika


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