Son Dakika Haberleri: Avrasya'nın Nefesleri" Konseri

Avrasya'nın Nefesleri" Konseri

46 dakika önce

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Diplomasi Platformu Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, platform olarak, Alevi- Bektaşi toplumunun kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Diplomasi Platformu Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, platform olarak, Alevi- Bektaşi toplumunun kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

Platformun öncülüğünde Beyoğlu'ndaki Kırım Kilisesi'nde " Avrasya'nın Nefesleri" konseri düzenlendi.

Törende konuşan Gergerlioğlu, platformlarının amacının ekonomik, sosyal ve kültürel iletişimlerde edip bir dil kullanmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Avrasya'nın Nefesleri" konserinin 7 ayrı şehirde devam edeceğini söyledi.

Gergerlioğlu, bir kilisede Alevi ve Bektaşi kültüründen seçkin örnekler sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Horosan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara ve oradan da dünyaya açılan Alevi ve Bektaşi toplumunun kültürünü tanıtmayı amaçlıyoruz. Toplumumuzun birlikteliğini ve vahdetini istiyoruz." diye konuştu.

Tunceli Alevilik Araştırmaları Merkezi Müdürü Coşkun Kökel ise Alevi-Bektaşi inancının Anadolu'nun yüzlerce yıllık kadim bir kültürü olduğunu belirterek, "13. yüzyıldan 21. yüzyıla gelen bu inancın kendisini anlattığı araç, söz ve müziktir. Bu pencereyi günümüz Anadolu insanına göstermek, kadim medeniyetimizi ve zengin değerlerimizi bu konserle anlatmak istedik. Konserin devamı gelecek, Balıkesir, Çorum, Ordu, İran, Macaristan ve sonuncusu da Nevşehir'de Muharrem ayının 12. günü yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin ve Ali Rıza Albayrak'ın yanı sıra bir çok aşığın sazları ve nefesleriyle renk kattığı etkinlik davetlilerden yoğun ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:30 Kaynak: AA

Beyoğlu, Muhammed Taha, Avrasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı, Uyuşturucu Rotası Deşifre Oldu MEB, Ortaokulun Bodrum Katında Yaşanan Skandal Sonrası Harekete Geçti

Irak Merkezi Hükümetinin IKBY Bayraklarının İndirilmesi İçin Verdiği Süre Doldu! Kriz Tırmanıyor Kalpazanlıktan Tahliye Oldu, Avukat Ücretini Sahte Parayla Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 00:16:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrasya'nın Nefesleri" Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]