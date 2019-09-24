"Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı" (1) - NUR
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Genel görüntüler TBMM Başkanı Şentop'un konuşması NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı"na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:06 Kaynak: AA
Deprem kahini, günler önce "Tetikte olun" diyerek İstanbul'u uyarmıştı Ebru Polat ve Betül Demir'den korkutan İstanbul depremiyle ilgili paylaşım! İstanbul'daki deprem anı kamerada! AFAD ve Kandilli, İstanbul'u sallayan depremin büyüklüğünü açıkladı