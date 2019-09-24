Son Dakika Haberleri: "Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı" (1) - NUR
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"Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı" (1) - NUR

48 dakika önce

Genel görüntüler TBMM Başkanı Şentop'un konuşması NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı"na katıldı.

Genel görüntüler

TBMM Başkanı Şentop'un konuşması

NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı"na katıldı.

Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı (1) - NUR

Kazakistan, Parlamento, Avrasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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