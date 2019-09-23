Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı - Meclis başkanları onuruna yemek - NUR
1 saat önce
"Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in konuk meclis başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:44 Kaynak: AA
Süper lüks yat Moonlight 2, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk "Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un doğası için büyük bir hata