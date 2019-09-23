Son Dakika Haberleri: Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı - Meclis başkanları onuruna yemek - NUR
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Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı - Meclis başkanları onuruna yemek - NUR

1 saat önce

"Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in konuk meclis başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı.

"Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in konuk meclis başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı - Meclis başkanları onuruna yemek - NUR

Nurlan Nigmatulin, Parlamento, Avrasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:44 Kaynak: AA
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