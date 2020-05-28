AVRASYA TÜNELİ AVRUPA ANADOLU GEÇİŞİ 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika

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Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım

"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı

Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi

Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu

Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu

Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım

İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş

Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı