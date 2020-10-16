Avrasya Tüneli bakım onarım çalışmaları için hizmete kapatıldı - Son Dakika

Avrasya Tüneli bakım onarım çalışmaları için hizmete kapatıldı
16.10.2020 07:42
Megakent İstanbul'un iki yakasını denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli bu gece yarısı itibariyle hizmete kapatıldı.
Megakent İstanbul'un iki yakasını denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli bu gece yarısı itibariyle hizmete kapatıldı. İşletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek olan bakım çalışmaları sabah saat 05.00 itibariyle sona erecek.
Avrasya Tüneli'nin her iki yönü de trafiğe kapatıldı
İşletmeden yapılan açıklamaya göre kalite standartları kapsamında gerçekleştirilen bakım çalışmaları sabah 05.00 itibariyle tamamlanacak. Tünel iki yakayı sabah saatlerinde tekrar denizin altından birbirine bağlayacak.
(Hanifi Bayar/İHA)
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