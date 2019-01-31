Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Zam Geldi
41 dakika önce
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.
Avrasya Tüneli
geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Geçiş ücreti otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlendi. Asya
ve Avrupa
yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti 1 Şubat itibariyle zamlandı. Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlendi. Zam haberi Avrasya Tüneli resmi sitesinden duyuruldu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:36 Kaynak: İHA
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