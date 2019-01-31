Son Dakika Haberleri: Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Zam Geldi

Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Zam Geldi

41 dakika önce

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Zam Geldi, System.String[]
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Geçiş ücreti otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlendi.

Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti 1 Şubat itibariyle zamlandı. Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlendi. Zam haberi Avrasya Tüneli resmi sitesinden duyuruldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Asya, Avrasya Tüneli, Güncel
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