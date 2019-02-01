Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Zam Geldi
38 dakika önce
Avrasya Tüneli Geçiş ücretlerine zam geldiİSTANBUL - Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.
Avrasya Tüneli
Geçiş ücretlerine zam geldi
İSTANBUL - Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Geçiş ücreti otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlendi. Asya
ve Avrupa
yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti 1 Şubat itibariyle zamlandı. Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlendi. Haber Avrasya Tüneli resmi sitesinden duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:45 Kaynak: İHA
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