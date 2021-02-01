Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı

01.02.2021 10:33
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı, System.String[]

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 TL'ye, minibüsler için 69 TL'ye çıktı.

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 TL'ye, minibüsler için 69 TL'ye çıktı.

Avrasya Tüneli'nin resmi web sitesinde yer alan güncel geçiş ücretleri tarifesine göre, bugünden geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlendi.

Fiyatlara yüzde 8 KDV dahil olurken, Avrasya Tüneli'nden sadece 1. ve 2. sınıf araçların geçebildiği belirtildi.

Avrasya Tüneli, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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