Avrasya Tüneli girişinde kaza: 1 ölü - Son Dakika

Avrasya Tüneli girişinde kaza: 1 ölü

Kadıköy'de Avrasya Tüneli'nin girişinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Kadıköy'de Avrasya Tüneli'nin girişinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi ağır yaralandı.

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Kazayı gören sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince facia yaşandı

Korkunç kaza akşam 22.00 sıralarında Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş noktalarından birisi olan Avrasya Tüneli'nin Asya yakası giriş kısmında meydana geldi. Kaza yapan iki otomobile bakan seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Ters dönen otomobilin, bariyerleri parçaladığı ve aracın parçalarının etrafa fırladığı görüldü. Gelen sağlık ve polis ekipleri ilk kazada yaralanan vatandaşlarla ilgilendikten sonra bölgeye yeni sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi istedi. Kazada hurdaya dönen 34 VK 1138 plakalı otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Abdülsamet Baş yaşamını yitirirken yan koltukta bulunan Mustafa Bolat ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazanın yaşandığı noktada aracın parçaları geniş bir alana yayıldı. Bir süre trafik iki şeritten kontrollü şekilde devam ederken Avrasya Tüneli'ne giriş yapmadan önceki Ayrılık Çeşmesi'ne dönüş yolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Bariyerleri aşarak karşı apartmana çarpıp durabilen ve hurdaya dönen otomobili itfaiye ekipleri kontrol ettikten sonra çekici kaldırdı. Yol bakım ekiplerinin geniş bir alanda temizlik yaparak aracın parçalarını topladığı gözlemlenirken trafik yaklaşık iki saat sonra normale döndü. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazasının nasıl meydana geldiği araştırılıyor.

(Hanifi Bayar/İHA)

Avrasya Tüneli, Kadıköy, Avrupa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 08:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avrasya Tüneli girişinde kaza: 1 ölü - Son Dakika
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