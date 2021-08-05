Avrasya Tüneli girişinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Avrasya Tüneli'nin Fatih girişinde diğer araçlara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde sürücü A.A. (47) yönetimindeki otomobil, Fatih Katip Kasım Mahallesi Kenndy Caddesi Avrasya Tüneli girişinde kontrolden çıktı. Polis uygulama noktasındaki trafik dubalarına vuran araç, seyir halindeki 3 otomobile çarpıp takla atarak savruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan A.A'yı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Bu arada, kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak otomobillere çarpıp takla atması yer alıyor.
Kaynak: AA
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