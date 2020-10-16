Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Avrasya Tüneli, bakım onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli'nde yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tünel geçişleri her iki yönde 00.01 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli girişi dubalarla kapatılırken, trafik uyarı levhalarına ' Tünel kapalı, ilk çıkıştan çıkın' ve 'Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır' yazılarak tüneli kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergah kullanmaları için uyarıldı.

Avrasya Tüneli'nde çalışmaların tamamlanmasının ardından saat 05.00 itibarı ile her iki yönde tekrar trafiğe açılacak.