Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı

16.10.2020 01:36
Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı, System.String[]

Avrasya Tüneli, bakım onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli, bakım onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli'nde yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tünel geçişleri her iki yönde 00.01 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli girişi dubalarla kapatılırken, trafik uyarı levhalarına ' Tünel kapalı, ilk çıkıştan çıkın' ve 'Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır' yazılarak tüneli kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergah kullanmaları için uyarıldı.

Avrasya Tüneli'nde çalışmaların tamamlanmasının ardından saat 05.00 itibarı ile her iki yönde tekrar trafiğe açılacak.


Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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