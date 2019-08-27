Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı, trafikte uzun kuyruklar oluştu
1 saat önce
Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı, trafikte uzun kuyruklar oluştuİSTANBUL - Avrasya Tüneli içerisinde iddiaya göre bir araç yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı, trafikte uzun kuyruklar oluştu
İSTANBUL - Avrasya Tüneli içerisinde iddiaya göre bir araç yan yattı. Kaza nedeniyle Tünel çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Avrasya Tüneli'nde iddiaya göre kontrolden çıkan araç yan yattı. Kaza nedeniyle Avrasya Tüneli iki taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Tünel girişinde araç kuyruğu yaşanırken, ekiplerin çalışması devam ediyor.
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