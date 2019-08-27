Son Dakika Haberleri: Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı, trafikte uzun kuyruklar oluştu
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Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı, trafikte uzun kuyruklar oluştu

1 saat önce

Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı, trafikte uzun kuyruklar oluştuİSTANBUL - Avrasya Tüneli içerisinde iddiaya göre bir araç yan yattı.

Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı, trafikte uzun kuyruklar oluştu

İSTANBUL - Avrasya Tüneli içerisinde iddiaya göre bir araç yan yattı. Kaza nedeniyle Tünel çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli'nde iddiaya göre kontrolden çıkan araç yan yattı. Kaza nedeniyle Avrasya Tüneli iki taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Tünel girişinde araç kuyruğu yaşanırken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Avrasya Tüneli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
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