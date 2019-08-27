Son Dakika Haberleri: Avrasya Tüneli'nde bir araç yan yattı
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Avrasya Tüneli'nde bir araç yan yattı

50 dakika önce

Avrasya Tüneli içerisinde iddiaya göre bir araç yan yattı.

Avrasya Tüneli'nde bir araç yan yattı, System.String[]

Avrasya Tüneli içerisinde iddiaya göre bir araç yan yattı. Kaza nedeniyle tünel tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken, Avrupa yakasında uzun araç kuyruğu oluştu.


Avrasya Tüneli'nde iddiaya göre kontrolden çıkan araç yan yattı. Kaza nedeniyle tünelin Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Tünel girişinde araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Avrasya Tüneli, Avrupa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:27 Kaynak: İHA
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