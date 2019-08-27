Avrasya Tüneli'nde bir araç yan yattı
50 dakika önce
Avrasya Tüneli içerisinde iddiaya göre bir araç yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:27 Kaynak: İHA
Avrasya Tüneli içerisinde iddiaya göre bir araç yan yattı. Kaza nedeniyle tünel tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken, Avrupa yakasında uzun araç kuyruğu oluştu.
Avrasya Tüneli'nde iddiaya göre kontrolden çıkan araç yan yattı. Kaza nedeniyle tünelin Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Tünel girişinde araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması devam ediyor. - İSTANBUL
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